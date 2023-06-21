Відключення світла у Києві сталося через пошкодження мереж на Вінничині – Міненерго

За оперативними даними, пошкодження мереж у Вінницькій області призвели до масштабної аварії, внаслідок чого було знеструмлено 100 тисяч споживачів у Києві та області.

Про це заявили в Міненерго.

Зазначається, що причини аварії уточнюються.

Також вдруге цього тижня через аварійну ситуацію в мережах оператора системи передачі на території України відбулося тимчасове роз'єднання міждержавної лінії з Молдовою.

"Крім того, вимикалася високовольтна лінія оператора системи електропередачі в Чернівецькій області. Причини з'ясовуються", - додали в міністерстві.

При цьому з планового ремонту вийшов черговий блок теплової генерації потужністю у 100 МВт.

Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває, нагадали в Міненерго. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає, запевнили в міністерстві.

Там додали, що уночі ворог завдав чергового дронового удару по території України - пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Вожночас через грозовий шторм та викликані ним технологічні порушення знеструмлювалися споживачі в Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Харківській областях.

"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Внаслідок щільних обстрілів без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загалом за добу енергетики повернули світло для понад 14 тисяч абонентів у прифронтових та прикордонних областях. Переважна більшість із них - споживачі в Донецькій та Сумській областях", - йдеться у повідомленні.

Щодо наслідків підриву дамби Каховської ГЕС - триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Так, на Миколаївщині повністю заживлено всіх побутових споживачів, які були знеструмлені через підтоплення.

У Херсоні заживили понад 400 споживачів. В області - майже 1000 абонентів.

"Загалом у місті та області через підтоплення ще залишаються без світла понад 13 тисяч абонентів. Також в області енергетики змогли заживити населений пункт, який був знеструмлений ще в період окупації", - звітують у міністерстві.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 100 МВт*год. Експорт відсутній.

В "Укренерго" заявили, що причина технічного збою в роботі обладнання, яке призвело до необхідності застосування екстрених відключень у Києві та області, з'ясовується.

"Енергопостачання для споживачів було відновлено "Укренерго" через годину після інциденту. Наразі ремонтні бригади продовжують відновлювальні роботи", - звітують в держкомпанії.

"Але першочергова причина збою - це пошкодження мереж внаслідок піврічних масованих обстрілів росіян. Ремонти тривають постійно на всіх пошкоджених об’єктах. Але є приховані пошкодження, які дають про себе знати інколи через тривалий час після атак.

Наприклад, те, що одразу після ракетного удару було мікротріщиною далеко від епіцентру, за кілька місяців роботи під навантаженням перетворюється на значне пошкодження і вимагає додаткового часу ремонтів. Тож ризики порушення в роботі обладнання залишаються", - додали в "Укренерго".

Нагадаємо:

У частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів Києва відбувались екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.

У ДТЕК також повідомили про екстрені відключення у Бучанському районі Київської області з тієї ж причини.

Згодом в "Укренерго" заявили про відновлення живлення всіх споживачів Києва та області.

Економічна правда