У низці районів Києва та області екстрені відключення через аварію

У частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів Києва відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.

Про це повідомили в ДТЕК.

Підкреслюється, що відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі.

Про час відновлення електропостачання обіцяють повідомити додатково.

У ДТЕК також повідомили про екстрені відключення у Бучанському районі Київської області з тієї ж причини.

Перед цим у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що на мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація.

"По Києву відключено 100 тис споживачів. Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється. Слідкуйте за наступними повідомленнями", - додали в КМВА.

Тим часом у "Київпастрансі" заявили про затримку руху тролейбусів і трамваїв через відсутність напруги контактної мережі.

Економічна правда