Відновлення електропостачання у Києві й області очікується упродовж 2 годин – "Укренерго"
У високовольтних мережах центрального регіону НЕК "Укренерго" виникли ускладнення в роботі, у деяких районах Києва та Київській області застосували екстрені відключення.
Про це заявили в "Укренерго".
"У високовольтних мережах центрального регіону НЕК "Укренерго" виникли ускладнення в роботі.
Диспетчерський центр "Укренерго" застосував екстрені відключення у деяких районах Києва та Київській області, триває ліквідація наслідків аварійної ситуації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення.
В "Укренерго" додали, що триває ліквідація технічної аварійної ситуації - відновлення електропостачання очікується упродовж двох годин.
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У ДТЕК повідомили, що станом на 11:20 в Київській області скасовані екстрені відключення - всі споживачі зі світлом.
Нагадаємо:
У частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів Києва відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.
У ДТЕК також повідомили про екстрені відключення у Бучанському районі Київської області з тієї ж причини.
Економічна правда