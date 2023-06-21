Відновлення електропостачання у Києві й області очікується упродовж 2 годин – "Укренерго"

У високовольтних мережах центрального регіону НЕК "Укренерго" виникли ускладнення в роботі, у деяких районах Києва та Київській області застосували екстрені відключення.

Про це заявили в "Укренерго".

"У високовольтних мережах центрального регіону НЕК "Укренерго" виникли ускладнення в роботі.

Диспетчерський центр "Укренерго" застосував екстрені відключення у деяких районах Києва та Київській області, триває ліквідація наслідків аварійної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення.

В "Укренерго" додали, що триває ліквідація технічної аварійної ситуації - відновлення електропостачання очікується упродовж двох годин.

Оновлено.

У ДТЕК повідомили, що станом на 11:20 в Київській області скасовані екстрені відключення - всі споживачі зі світлом.

Нагадаємо:

У частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів Києва відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.

У ДТЕК також повідомили про екстрені відключення у Бучанському районі Київської області з тієї ж причини.

Економічна правда