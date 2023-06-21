У кількох районах Києва понижений тиск водопостачання – КМДА

Через аварійне відключення електроенергії у столиці знеструмлено декілька водопровідних і каналізаційних насосних станцій "Київводоканалу"

Про це заявили в КМДА.

У зв’язку з цим тимчасово понижено тиск водопостачання в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському районах.

У "Київводоканалі" заявили, що тиск водопостачання буде поступово відновлюватись після завершення ремонту на електромережах.

"Звертаємо увагу мешканців багатоповерхових будинків, що тиск на верхніх поверхах зазвичай забезпечується додатковими станціями підкачки, на запуск яких потрібно більше часу", - додали в адміністрації.

Нагадаємо:

У високовольтних мережах центрального регіону НЕК "Укренерго" виникли ускладнення в роботі, у деяких районах Києва та Київській області застосували екстрені відключення.

Відновлення електропостачання очікується упродовж двох годин.

У частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів Києва відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.

Економічна правда