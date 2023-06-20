Справа Богуслаєва: суд залишив президента "Мотор Січі" під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою президента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, який підозрюється у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Так, в понеділок, 19 червня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня 2023 року.

Цією ухвалою було продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 17 липня 2023 року включно без визначення розміру застави.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня залишили без змін, а апеляційну скаргу сторони захисту в інтересах Богуслаєва – без задоволення.

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Нагадуємо:

23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору. За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех".

На наступний день, 24 жовтня, Шевченківський суд Києва взяв їх під варту на два місяці (до 20 грудня). Вже у листопаді суд наклав арешт на все майно Богуслаєва вартістю майже 1 млрд грн.

Журналісти-розслідувачі "Схем" опублікували, докази наявності у В'ячеслава Богуслаєва російського паспорту. Адвокат Богуслаєва підтвердив, що у нього дійсно є російський паспорт.

На початку листопада держава відчужила "Мотор Січ" та передала її в управління Міноборони.

Українське стратегічне підприємство "Мотор Січ" під керівництвом В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у роботі на РФ і в колабораційній діяльності, продавало авіаційні двигуни підсанкційним компаніям з Ірану.

Економічна правда