Роттенберги допомагають ховати від санкцій активи сім'ї Путіна - ЗМІ

17 світових ЗМІ отримали у своє розпорядження так званий "Архів Ротенбергів" - 30 тисяч електронних листів і 12 тисяч документів, які пояснюють, як олігархи Аркадій і Борис Ротенберги ховають від західних санкцій свої активи, а також активи сім'ї Путіна.

Про це пише видання "Важные истории" - медіа, засноване відомими журналістами-розслідувачами з Росії, яке і надало для ознайомлення цей архів.

Своєю чергою, "Важливим історіям" архів передало джерело, яке попросило про анонімність з міркувань безпеки.

Як дізналися розслідувачі, після запровадження санкцій проти Ротенбергів у березні 2014 року їхні частки в різних російських підприємствах почали переходити у власність закритих пайових інвестиційних фондів під управлінням компанії "Евокорп", головою якої є Максим Вікторов. Пайовиками більшості з цих фондів були брати Ротенберги, стверджують журналісти.

Наприкінці 2014 року Вікторов почав вести переговори про купівлю за дев'ять мільйонів євро вілли на елітному іспанському курорті поруч із Валенсією. Угоду оформили так, щоб приховати реального власника: спочатку будинком володіла компанія з Мальти, потім - з Кіпру. Проте за допомогою витоків вдалося підтвердити, що справжнім власником є дружина Бориса - Карина Ротенберг. Окрім цього, на фотографіях будинку можна помітити вензель з ініціалами KRB, який можна знайти на фотографіях Карини Ротенберг в інстаграмі.

Таким чином, за допомогою витоку журналісти знайшли ще кілька активів Ротенбергів: віллу в Австрії за 10,8 мільйона євро, дві квартири в Ризі по 200 тисяч євро, літак Bombardier вартістю 42 мільйони доларів, віллу у Франції за 4,25 мільйона євро, квартиру в Монако, кінний клуб і ще низку будинків у Франції за 15,8 мільйона євро.

Також частину своєї нерухомості в Росії та Монако Аркадій Ротенберг записав за допомогою закритих пайових фондів на свою неофіційну дружину Марію Бородунову, пишуть "Важные истории". Раніше про неї та її двох спільних дітей з Аркадієм нічого не було відомо.

Крім цього, "Архіви Ротенбергів" розкрили, що у сім'ї Путіна є в користуванні шале на гірськолижному курорті Кіцбюель за 10,8 мільйона євро. Згідно з документами, будинок належить кіпрській компанії Wayblue Investments, яка, зі свого боку, отримала великий кредит від однієї з компаній Аркадія Ротенберга. Місцеві жителі, з якими поспілкувалися журналісти, стверджують, що бачили на ділянці старшу доньку Путіна, Марію Воронцову та її колишнього цивільного чоловіка, голландця Йорріта Фаассена.

Нагадуємо:

Наближені до Путіна російські олігархи Геннадій Тимченко та Аркадій Ротенберг, перебуваючи під санкціями ховають свої активи від європейської влади – в цьому їм допомагають керуючі з ЄС.

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