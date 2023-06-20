Philip Morris інвестує 30 мільйонів доларів у нову фабрику на Львівщині

Тютюнова компанія Philip Morris International заявила, що інвестує понад 30 млн доларів у запуск нового виробництва у Львівській області - очікується, що виробництво буде запущено у 1 кварталі 2024 року.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що запуск нового виробництва "дозволить компанії повністю задовольнити внутрішній попит, створити сотні нових робочих місць і підтримати економічне зростання України сьогодні та у майбутньому".

Підготовчі роботи щодо майбутньої фабрики почнуться у липні 2023 року. У компанії очікують, що виробництво буде запущено у 1 кварталі 2024 року.

"На новій фабриці працюватиме понад 250 людей, переважно на виробництві. Працевлаштування першочергово буде запропоновано працівникам харківського підприємства "Філіп Морріс", - йдеться у заяві.

Компанія заявила, що працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад 700 млн доларів. Повідомляється, що у 2022 році "Філіп Морріс" сплатила в Україні 25,3 млрд грн податків.

Нагадаємо:

У лютому 2023 року тютюновий гігант Philip Morris визнав, що йому "краще зберегти" свій бізнес в Росії, ніж продати його на жорстких умовах через встановлені в країні обмеження.

Раніше Philip Morris International заявляв, що піде з РФ до кінця 2022 року.

Перед цим повідомлялось, що рада директорів і топменеджери Philip Morris працюють над варіантами впорядкованого виходу з російського ринку.

Компанія Philip Morris – один із найбільших виробників сигарет у світі, найбільший платник податків в РФ. У 2020 році вона сплатила в бюджет Росії 4,8 млрд дол.

Економічна правда