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Тютюновий гігант Philip Morris планує піти з Росії до кінця 2022 року

П'ятниця, 22 липня 2022, 09:15 - Олексій Павлиш

Один з найбільших гравців на світовому тютюновому ринку Philip Morris International - виробник популярних марок сигарет L&M та Marlboro та бездимних систем нагрівання тютюну Iqos - піде з РФ до кінця 2022 року.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив генеральний директор компанії Яцек Ольчак.

За його словами, згорнути бізнес - це "досить складний процес", завершити його компанія зможе до кінця року.

Ольчак додав, що російський ринок для Philip Morris сьомий за величиною, а частка продукції тютюнової компанії на російському ринку становить 27%. PMI у березні заявила, що призупинить інвестиції в Росії та скоротить виробництво в країні через війну в Україні.

PMI - один з найбільших гравців на світовому тютюновому ринку: компанія виробляє сигарети марок Marlboro, L&M, Parliament та інших, системи нагрівання тютюну Iqos та альтернативні системи доставки нікотину.

При цьому, Marlboro - найпопулярніша марка сигарет у світі.

Нагадаємо:

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Повідомлялось, що рада директорів і топменеджери Philip Morris працюють над варіантами впорядкованого виходу з російського ринку.

Компанія Philip Morris – найбільший платник податків в РФ. У 2020 році вона сплатила в бюджет країни-терориста 4,8 млрд дол.

Економічна правда

тютюн компанії Росія
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