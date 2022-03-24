Philip Morris працює над варіантами виходу з російського ринку

Рада директорів та топ-менеджери Philip Morris працюють над варіантами впорядкованого виходу з російського ринку.

Про це йдеться у заяві компанії на її сайті.

Так, повідомляється про припинення випуску низки своїх сигаретних продуктів та призупинення маркетингової діяльності в країні. Також Philip Morris заявила про відміну всіх запусків продуктів, запланованих на 2022 рік у Росії.

У той самий час, компанія продовжує виплачувати зарплату співробітникам і виконувати свої юридичні зобов'язання.

Нагадуємо:

Найбільший платник податків у РФ – компанія Philip Morris. У 2020 році вона сплатила 4,8 млрд доларів у бюджет країни-терориста.

Тютюнові гіганти Philip Morris та British American Tobacco заявили, що не будуть виходити з РФ, але припинять інвестиції, а PM почне скорочувати виробництво.