Intel витратить понад 30 мільярдів євро на розвиток двох заводів у Німеччині

Американська корпорація Intel витратить понад 30 млрд євро на розвиток двох заводів із виробництва мікросхем у Магдебурзі (Німеччина) в рамках своєї експансії в Європі.

Про це пише Reuters.

Цю угоду канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав у понеділок як найбільшу в історії Німеччини іноземну інвестицію.

За словами ознайомленого джерела Reuters, Берлін домовився з американським виробником мікросхем про субсидії на суму майже 10 мільярдів євро, що перевищує 6,8 мільярдів євро, які він спочатку запропонував Intel для будівництва двох передових заводів.

Генеральний директор Intel Пет Гелсінгер сказав, що він вдячний уряду та землі Саксонія-Ангальт, де розташований Магдебург, за "реалізацію бачення динамічної, стійкої, передової напівпровідникової індустрії в Німеччині та ЄС".

Під керівництвом Гельзінгера Intel інвестує мільярди в будівництво заводів на трьох континентах, щоб відновити своє домінування у виробництві мікросхем і краще конкурувати з конкурентами - AMD, Nvidia і Samsung.

"Сьогоднішня угода є важливим кроком для Німеччини як місця розташування високотехнологічного виробництва - і для нашої стійкості", - сказав Шольц після підписання угоди в понеділок.

"Завдяки цим інвестиціям ми наздоганяємо в технологічному плані найкращих світових виробників і розширюємо наші власні можливості для розвитку екосистеми та виробництва мікрочіпів", - додав він.

Угода в Німеччині стала третьою великою інвестицією Intel за останні чотири дні. У п'ятницю вона оголосила про плани щодо заводу з виробництва мікросхем у Польщі вартістю 4,6 мільярдів доларів, а в неділю Ізраїль заявив, що Intel витратить 25 мільярдів доларів на будівництво заводу в цій країні.

За даними McKinsey, очікується, що до 2030 року виробництво напівпровідників стане галуззю з трильйонним оборотом, збільшившись з 600 мільярдів доларів у 2021 році.

І США, і Європа намагаються заманити великих промислових гравців за допомогою поєднання державних субсидій і сприятливого законодавства, а Німеччина стурбована тим, що втрачає привабливість як місце для інвестицій.

Уряд у Берліні інвестує мільярди євро в субсидії, щоб привабити технологічні компанії, на тлі зростаючої тривоги щодо нестабільності ланцюжка поставок і залежності від Південної Кореї та Тайваню в питаннях постачання мікросхем.

Економічна правда