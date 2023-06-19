Рекордна угода: Intel інвестує 25 мільярдів доларів у новий завод в Ізраїлі

Американський виробник мікросхем Intel Corp витратить 25 млрд доларів на новий завод в Ізраїлі.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, назвавши це найбільшою в історії міжнародною інвестицією в країну, пише Reuters.

Завод в Кір'ят-Гаті має відкритися в 2027 році, працюватиме щонайменше до 2035 року і дасть роботу тисячам людей, заявило Міністерство фінансів Ізраїлю. Згідно з угодою, Intel сплачуватиме 7,5% податку, в порівнянні з нинішніми 5%, додали в міністерстві.

"За майже п'ять десятиліть своєї діяльності в Ізраїлі Intel стала найбільшим приватним роботодавцем і експортером країни, а також лідером місцевої електронної та інформаційної індустрії.

У 2017 році Intel придбала ізраїльську компанію Mobileye Global Inc, яка розробляє і впроваджує передові системи допомоги водієві, за 15 мільярдів доларів. Минулого року Intel вивела Mobileye на біржу", - пише Reuters.

Оголошуючи про угоду в телевізійному зверненні, Нетаньяху назвав її "величезним досягненням для ізраїльської економіки: 90 мільярдів шекелів (25 мільярдів доларів) - найбільша інвестиція, яку коли-небудь робила міжнародна компанія в Ізраїлі".

У своїй заяві Intel зазначила, що її діяльність в Ізраїлі "відіграла вирішальну роль" у глобальному успіху компанії.

Нагадаємо:

Американський виробник мікросхем - корпорація Intel - планує інвестувати до 4,6 млрд дол у новий завод по збірці та випробуванню напівпровідників поблизу Вроцлава (Польща).