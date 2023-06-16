Intel інвестує 4,6 мільярди доларів у новий завод з виробництва мікросхем у Польщі

Американський виробник мікросхем - корпорація Intel - планує інвестувати до 4,6 млрд дол у новий завод по збірці та випробуванню напівпровідників поблизу Вроцлава (Польща).

Про це пише Reuters.

Як повідомила компанія, цей проєкт впроваджується у рамках багатомільярдної інвестиційної програми по всій Європі з нарощування потужностей по виробництву чипів.

Минулого року американський виробник мікросхем оголосив про плани побудувати великий комплекс з виробництва мікросхем у Німеччині, а також об'єкти в Ірландії та Франції, оскільки прагне отримати вигоду від полегшених правил фінансування та субсидій Єврокомісії на тлі того, ЄС прагне зменшити свою залежність від поставок з США та Азії.

На заводі в Польщі буде працювати 2 тис співробітників і буде створено кілька тисяч додаткових робочих місць на етапі будівництва та найму постачальників, заявили в компанії.

"Польща була просто трохи голоднішою, щоб виграти цей майданчик", - сказав на прес-конференції генеральний директор Intel Пет Гелсінгер.

Кілька країн змагаються за те, щоб Intel інвестував у їхні регіони, а деякі, як Німеччина, яка заручилася підтримкою Intel, ведуть переговори про розмір субсидій, які вони можуть виділити.

Газета Handelsblatt повідомила в четвер, що уряд Німеччини та Intel близькі до угоди про надання субсидій на суму 9,9 мільярда євро у порівнянні з раніше узгодженими 6,8 мільярда.

"Ми не просимо про подачки, ми просимо про конкурентоспроможність. Витрати на робочу силу значно зросли", - сказав Гелсінгер в інтерв'ю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з Гелсінгером у понеділок, повідомив представник уряду в Берліні.

Водночас Гелсінгер відмовився надати детальну інформацію про суму субсидій, але сказав, що сподівається дійти згоди.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав завод Intel "найбільшою інвестицією з нуля в історії Польщі".

Intel, яка працює в країні вже 30 років і налічує 4000 працівників, заявила, що обрала Польщу через її інфраструктуру, наявні таланти і зазначила, що цей майданчик знаходиться недалеко від запланованого заводу в Німеччині та заводу в Ірландії.

Економічна правда