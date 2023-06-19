У Швеції розширюється бойкот продукції виробника Milka та Oreo, фінські ритейлери – проти

У Швеції розширюється бойкот продукції американського продуктового гіганта Mondelez International, при цьому великі фінські торговельні мережі не бачать потреби в бойкоті продукції Mondelez.

Про це пише Yle.

Як випливає з опитування, проведеного виданням, ритейлери Kesko, Lidl і S-ryhmä послалися на те, що наявні в продажу продукти вироблені не в Росії.

Тим часом бойкот виробів Mondelez у Швеції розширюється.

"Зараз до протесту приєднався шведський меблевий гігант Ikea, також у Фінляндії. Раніше про бойкот оголосили найбільші парки розваг Gröna Lund і Kolmården, судноплавна компанія компанія Stena Line і шведська залізниця SJ. Також у бойкоті бере участь місто Гетеборг, яке оголосило, що перестане купувати у компанії каву, плавлений сир і какао.

Mondelez належать такі бренди як Marabou, Daim, Toblerone, O'Boy, Philadelphia, Oreo і Belvita", - пише Yle. Шведські магазини вилучили з продажу продукцію концерну через те, що він продовжує бізнес у Росії.

Зазначається, що у Швеції покупцям супермаркетів нагадують, що Mondelez бере участь у поповненні військової скарбниці Росії.

Також у магазинах можна побачити застережливі написи такого змісту: "Mondelez, якій належить Marabou, використовує свої податки для підтримки російської військової страти та агресивної війни проти України. Ось чому ми вилучили їхню продукцію з продажу".

Читайте також: Улюблений бренд фінансує російський тероризм? ChatGPT пропонує альтернативи

Нагадаємо:

Американський виробник кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International зіткнувся з зростаючим корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні через постійну присутність у Росії.

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Президент виробника продуктів напоїв та кондитерських виробів Mondelez International в Європі скаржиться на бойкот скандинавськими компаніями, оскільки він не зачепив компаній-конкурентів, які також не вийшли з РФ.

Економічна правда