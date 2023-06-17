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Виробник Milka та Oreo скаржиться на несправедливий бойкот з боку скандинавських компаній

Субота, 17 червня 2023, 18:00 - Ігор Пилипів
 
getty images

Президент виробника продуктів напоїв та кондитерських виробів Mondelez International в Європі скаржиться на бойкот скандинавськими компаніями, оскільки він не зачепив компаній-конкурентів, які також не вийшли з РФ. 

Про це пише Reuters, з посиланням на службову записку. 

"У записці під назвою "Записка про Скандинавію/Росію", розісланій співробітникам у четвер, Вінценц Грубер написав про бойкоти, ініційовані скандинавськими компаніями проти Mondelez через її рішення залишитися в Росії, де їй дозволено працювати на законних підставах", – йдеться в повідомленні. 

За його словами, Mondelez незаслужено піддається бойкоту, адже є ще й інші компанії, які теж також продовжують продавати продукти харчування та напої в Росії.

"Якщо ви заглянете в більшість кухонних шафок, то побачите багато продуктів від компаній, які не пішли з Росії", – написав Губер. 

Однак Губер у службовій записці не наводить назви інших брендів. 

Бойкоти, ініційовані компаніями, включаючи авіакомпанію SAS, розпочалися минулого тижня у Швеції та Норвегії, як реакція на заяву Національного агентства з питань запобігання корупції України, яке назвало компанію Mondelez "міжнародним спонсором війни". 

Прибуток російського філіалу Mondelez International за 2022 рік становив 339 млн дол (+303% за рік), виручка - понад 1 млрд дол (+38% за рік). Бюджет країни-агресора компанія поповнила на понад 61 млн дол податків.

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Нагадаємо:

Американський виробник кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International зіткнувся з зростаючим корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні через постійну присутність у Росії.

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Економічна правда.

Норвегія санкції РФ
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