Маск підтвердив створення відеододатка Twitter для смарт-телевізорів

Ілон Маск підтвердив, що соціальна мережа Twitter планує запустити відеододаток для смарт-телевізорів.

Про це пише Reuters.

Власник Twitter Ілон Маск у відповідь на твіт, в якому висловлювалася думка про необхідність створення відеододатка для платформи, відповів: "Він буде".

"Новий генеральний директор Лінда Яккаріно та Ілон Маск під час презентації для інвесторів у четвер розповіли про плани Twitter зосередитися на відео, партнерствах з авторами та комерційними компаніями, щоб оживити бізнес соціальної мережі за межами цифрової реклами", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на одному зі слайдів презентації йшлося про те, що на вертикальне відео припадає понад 10% часу, проведеного в Twitter.

Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон раніше цього місяця запустив нове шоу на платформі під назвою "Tucker on Twitter". Як повідомило Reuters джерело, знайоме з цим питанням, Twitter планує продавати рекламу і спонсорство поряд з відео від Карлсона та інших творців контенту.

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Нагадаємо:

Група музичних видавців, які представляють авторів пісень від Тейлор Свіфт до Бейонсе, судиться з Twitter за нібито порушення авторських прав, стверджуючи, що платформа отримує вигоду від використання пісень, за які вона не платила.

Економічна правда.