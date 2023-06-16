За два місяці для оформлення субсидії достатньо буде подати лише заяву - Мінсоцполітики

Мінсоцполітики працює над максимальним спрощенням процесу оформлення субсидій, і обіцяє, що до кінця літа для цього буде потрібно подати лише заяву, без жодних додаткових документів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

"За два місяці ми спростимо (механізм отримання субсидій, - ред.). Це буде один простий клік. Просто: подаю заяву, хочу отримати субсидію, ось члени мого домогосподарства. А всю інформацію про їхні доходи, їхнє майно, розрахунки тарифу, які рахунки їм виставляють по комунальних послугах - ми як держава зберемо й опрацюємо самі. І просто видамо їм результат", - зазначила Жолнович.

А якщо людина буде незгодна з рішення, вона буде повинна подати ще одну заяву - з проханням уточнити інформацію про доходи тощо. При цьому, причина відмови буде чітко вказана у відповіді на заяву.

Лише в цьому випадку потрібно буде зібрати додаткові документи та подати їх одним з можливих способів - через ЦНАП, "Дію", особистий Кабінет на сайті Пенсійного фонду або надіслати поштою.

Нагадуємо:

Мінсоцполітики очікує збільшення кількості домогосподарств - отримувачів субсидії приблизно на один мільйон через зростання тарифів на електроенергію.

Раніше Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка в межах експериментального проєкту максимально спрощує процедуру звернення громадян за житловою субсидією і забезпечує швидке прийняття рішення щодо її надання.

Кабмін затвердив підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.