Є ознаки, що росіяни все ж переведуть ЗАЕС-5 у "холодний" зупин - "Енергоатом"

"Енергоатом" має у своєму розпорядженні інформацію про підготовку росіянами переведення ЗАЕС-5 у найбільш безпечний режим експлуатації - "холодний" зупин.

Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час відвідування однієї з АЕС у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Працівники ЗАЕС можуть теоретично ініціювати переведення блоку №5 у "холодний" зупин, але фізично не можуть цього зробити, тому що ситуацію контролюють рашисти. Так зване керівництво станції поки що не виконує розпорядження ДІЯРУ, але, за нашою інформацією, готується перевести цей блок", - сказав Котін.

За його словами, є сподівання, що місія МАГАТЕ і безпосередньо глава агентства Рафаель Гроссі зможуть переконати окупантів забезпечити переведення блоку в "холодний" зупин.

"Сам "холодний" зупин - це найбезпечніший стан експлуатації енергоблока за будь-яких умов", - додав глава "Енергоатому".

За словами Котіна, рішення Держатомрегулювання від 8 червня про переведення в "холодний" зупин останнього з шести енергоблоків ЗАЕС, який перебуває в "гарячому" зупині, є логічним після зниження рівня Каховського водосховища внаслідок підриву Каховської ГЕС та втрати можливості підживлювати ставок-охолоджувач ЗАЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко зі свого боку зазначив, що ситуація з підривом Каховської ГЕС і зниженням рівня Каховського водосховища була б критичною для ЗАЕС, якби станція працювала.

"Гроссі знає про цю проблему з непереведенням у "холодний" зупин. Я сподіваюся, він там буде і зможе у відповідний спосіб вплинути. Але наразі це не критично. Нині у мене важливіше питання: як ми будемо її запускати після деокупації. Треба буде шукати рішення, як забезпечити охолодження. Це черговий непростий виклик", - наголосив міністр.

Нагадуємо:

ДІЯРУ двома днями раніше заявила, що окупанти перешкоджають виконанню її розпорядження від 8 червня про переведення ЗАЕС-5 у стан "холодного" зупину, ухваленого після підриву Каховської ГЕС, щоб гарантувати безпечну експлуатацію станції в умовах зниження рівня Каховського водосховища і неможливості підживлювати ставок-охолоджувач ЗАЕС.

Відкладений із міркувань безпеки візит Гроссі 14 червня на ЗАЕС відбувається у четвер. 15 червня.