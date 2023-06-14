Окупанти перешкоджають переведенню ЗАЕС-5 у безпечний режим "холодного" зупину

Окупанти на ЗАЕС перешкоджають переведенню в безпечний режим "холодного" зупину енергоблока №5 Запорізької атомної станції, який залишається єдиним із шести енергоблоків станції в "гарячому" зупині і продовжує споживати дефіцитну воду зі ставка охолоджувача.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

"Російські окупанти не дозволяють українському персоналу ЗАЕС здійснити переведення енергоблока №5 у стан "холодного" зупину, як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року", - повідомила ДІЯРУ.

В.о. голови ДІЯРУ Олег Коріков назвав ці протиправні дії грубим порушенням законодавства у сфері використання ядерної енергії з боку "фейкової експлуатуючої організації" та російських військових окупантів.

У повідомленні наголошується, що це питання обговорювали на щотижневій нараді з комунікації між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держатомрегулюванням у вівторок.

"Сподіваюся, що під час свого чергового візиту на ЗАЕС гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зможе вплинути на російських окупантів та переконати їх у необхідності переведення енергоблока №5 у "холодний" зупин", - наголосив Коріков, назвавши дії загарбників черговим ядерним шантажем.

Як запевнили в інспекції, фахівці МАГАТЕ також зацікавлені й наголошують на важливості доступу до Запорізької ТЕС, а також її відвідного каналу, до ставка-охолоджувача ЗАЕС, щоб краще оцінити ситуацію із забезпеченістю атомної станції резервами води після підриву росіянами Каховської ГЕС та пов'язаного з цим розливу Каховського водосховища, з якого підживлювався ставок-охолоджувач ЗАЕС.

Нагадуємо:

8 червня ДІЯРУ розпорядилася перевести енергоблок №5 Запорізької АЕС у стан "холодний" зупин.

Це було викликано втратою основного джерела підживлення бризкальних басейнів - Каховського водосховища.

Переведення енергоблока №5 ЗАЕС у стан "холодний" зупин необхідно здійснити, поки є можливість підтримувати проєктний режим роботи необхідних систем охолодження.

Раніше відповідно до розпоряджень Держатомрегулювання від 18 серпня 2022 року та від 10 лютого 2023 року в стан "холодний" зупин було переведено енергоблоки №№ 1, 2, 3, 4, 6.

Гроссі розпочав свій візит в Україну 13 червня, зустрівшись увечері з президентом Володимиром Зеленським.