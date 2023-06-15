НБУ допускає зниження облікової ставки раніше, ніж у IV кварталі

У Нацбанку допускають зниження облікової ставки раніше, ніж передбачалось в останньому макропрогнозі.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу.

"Національний банк і надалі забезпечуватиме необхідні монетарні умови для збереження курсової стійкості та сталого зниження інфляції", - сказав він.

Регулятор готовий розпочати цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий макропрогноз, якщо зростання реальної дохідності гривневих інструментів і зниження ризиків для курсової стійкості й надалі відбуватимуться швидше, ніж очікувалося.

У квітневому макропрогнозі НБУ допускалось, що зниження облікової ставки може розпочатись вже у четвертому кварталі цього року.

"Цьому може посприяти стрімкіше за прогноз сповільнення споживчої і базової інфляції та зростання міжнародних резервів, а також краща результативність заходів із забезпечення привабливості гривневих інструментів", - додали в НБУ.

Натомість перепоною для швидшого переходу до циклу зниження облікової ставки можуть бути нові виклики для курсової стійкості та сталого зниження інфляції внаслідок російського вторгнення.

Нагадуємо:

Національний банк України на засіданні в четвер, 15 червня, очікувано прийняв рішення залишити облікову ставку на рівні 25%.

Очільник Нацбанку Андрій Пишний 15 червня також повідомив, що підрив росіянами Каховської ГЕС зумовить додатковий внесок до інфляції цьогоріч у розмірі 0,3 відсоткового пункта.

Національний банк помʼякшує валютні обмеження: надає можливість переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик.

Економічна правда