Гендиректор МАГАТЕ прибув до Києва перед візитом на ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав у вівторок Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським перед поїздкою на окуповану Росією Запорізьку АЕС, поблизу якої минулого тижня була зруйнована Каховська ГЕС.
Про це пише Reuters.
МАГАТЕ заявило в неділю, що йому потрібен доступ до майданчика поблизу станції для перевірки рівня води після того, як водосховище втратило значну частину води через руйнування Каховської греблі нижче за течією.
Виступаючи перед журналістами в Києві, Гросі сказав, що безпосередньої небезпеки немає, але що це "серйозна ситуація".
"Це крок у неправильному напрямку. Це ще один крок до послаблення системи безпеки, яка є на будь-якій атомній електростанції", - додав він.
Гроссі сказав, що його візит на об'єкт у вівторок ввечері дасть більш точну оцінку ризику.
Гроссі також сказав, що він "дуже стурбований" тим, що атомна станція може потрапити під контрнаступ України з метою звільнення окупованої РФ території.
Він додав, що немає жодних ознак того, що російські війська перемістили важку військову техніку на майданчик, але його візит має на меті з'ясувати це.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушив в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та представити програму допомоги після руйнування дамби Каховської ГЕС росіянами.
Економічна правда