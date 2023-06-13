У Держмитслужбі нарікають на стабільний офіційний курс долара в Україні

Офіційний курс долара США, встановлений на рівні 36,57 грн/дол., призводить до недонадходжень митних платежів.

Про це заявляють в Державній митній службі.

"Мають місце ряд об’єктивних факторів, що негативно впливають на рівень надходжень митних платежів. Зокрема, традиційним для 2023 року став "стабільний" офіційний курс долара США на рівні 36,57 грн/дол.", - йдеться в повідомленні.

Як наголошують Держмитслужбі, оскільки валютний курс, закладений у бюджеті, на 13% вищий, розрахункові недонадходження податків лише у травні склали 5,28 млрд гривень.

Крім того, до зменшення митних надходжень у травні на суму 5,34 млрд гривень призвело зниження у 2022 році рівня оподаткування імпорту пального.

У цілому у травні 2023 року митними органами випущено у вільний обіг зі сплатою митних платежів 2,1 млн тонн вантажів, при митному оформленні яких сплачено 34,2 млрд грн податків, з них основних бюджетоформуючих товарів:

671,5 тис. тонн нафтопродуктів, що на 135,6 тис. тонн більше, ніж у квітні поточного року;

105,8 тис. тонн добрив, що на 126,5 тис. тонн менше, ніж у квітні поточного року;

81,1 тис. тонн газів нафтових, що на 6,7 тис. тонн більше, ніж у квітні поточного року;

72,8 тис. тонн стального прокату, що на 14,7 тис. тонн більше, ніж у квітні поточного року.

41,0 тис. тонн транспортних засобів, що на 9,7 тис. тонн більше, ніж у квітні поточного року;

27,0 тис. тонн пластмас, полімерних матеріалів та виробів з них, що на 1,9 тис. тонн більше, ніж у квітні поточного року.

Нагадуємо:

У вересні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який частково повернув акцизний податок на пальне за винятком пального для потреб військових.

Читайте також: Податки на пальне повертаються: коли це станеться і наскільки зростуть ціни на АЗС