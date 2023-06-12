Не більше двох пачок в руки: ВР ухвалила за основу законопроєкт про продаж сигарет у duty free

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №9315 про торгівлю сигаретами в магазинах duty free на час дії воєнного стану.

Це випливає з картки законопроєкту на сайті ВР.

"За" проєкт у першому читанні проголосували 237 народних депутатів.

У документі пропонується заборонити на час дії воєнного стану продавати більше ніж дві пачки сигарет на один чек. Йдеться про вироби іноземного походження.

Водночас тютюнові вироби, які виробляють в Україні, планується взагалі заборонити розміщувати та продавати в магазинах безмитної торгівлі (duty free) на весь час дії воєнного стану.

Згідно із законопроєктом, буде проведено інвентаризацію залишків тютюнових виробів, призначених для розміщення в duty free.

Документ зобов'язує власника відповідного магазину безмитної торгівлі задекларувати протягом 30 днів і перевести в інший митний режим товари, які вироблені в Україні та класифікуються за товарними позиціями 2401-2404 згідно з УКТ ЗЕД, що є в магазинах безмитної торгівлі та перебувають у митному режимі безмитної торгівлі.

Законопроєкт також поширює відповідальність за порушення норм виробництва, зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованої або без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку на "рідини, що використовуються в електронних сигаретах"; дозволяє проведення інвентаризації виробниками наявних залишків тютюнових виробів або рідин, що використовуються в електронних сигаретах, призначених для реалізації у duty free та надання відповідних матеріалів контролюючому органу.

Посилюється відповідальність за виробництво, зберігання, транспортування, реалізацію підакцизних товарів без марок акцизного податку в разі виявлення фактів виробництва та/або зберігання виробниками такої продукції, які не були включені до матеріалів інвентаризації.

Нагадуємо:

Раніше ТСК Верховної Ради встановила, що торік 15 магазинів безмитної торгівлі нібито продали 20 млн пачок сигарет. Насправді багато цигарок не доїжджають до магазинів дьюті-фрі, їх продають на сторону без сплати необхідних податків.

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