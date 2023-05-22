У Раді зареєстрували законопроєкт, який має обмежити продаж цигарок в duty-free

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9315 про внесення змін до Митного кодексу та інших законів для протидії незаконному обігу тютюнових виробів.

Про це повідомив один з авторів проєкту закону Ярослав Железняк у Telegram, йдеться на сайті ВРУ.

"У відповідь на рекордний обіг нелегальних тютюнових виробів- реєструємо сьогодні законопроект, який має закрити схему "дьюті-фрі", – написав він.

У ньому пропонується заборонити на час дії воєнного стану поміщення і продаж в магазинах безмитної торгівлі (дьюті-фрі) вироблених в Україні тютюнових виробів. А також заборонити на час воєнного стану продажу магазинами безмитної торгівлі більше 2 пачок на один чек.

Також документом пропонується провести інвентаризацію залишків тютюнових виробів призначених для поміщення в дьюті фрі.

Раніше ТСК Верховної Ради встановила, що торік 15 магазинів безмитної торгівлі нібито продали 20 млн пачок сигарет. Насправді багато цигарок не доїжджають до магазинів дьюті-фрі, їх продають на сторону без сплати необхідних податків.

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