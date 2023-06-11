Нігерійський регулятор заборонив діяльність Binance в країні

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Нігерійський регулятор ринків заявив, що місцевий підрозділ Binance, який залучав місцевих інвесторів через вебсайт є незаконним, та наказав найбільшій у світі криптовалютній біржі Binance припинити свою діяльність в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з заявою комісії з цінних паперів, Binance Nigeria Limited зобов'язана негайно припинити залучення нігерійських інвесторів у будь-якій формі, оскільки що компанія не була зареєстрована і не регулюється, що робить її незаконною.

Минулого року Комісія з цінних паперів та бірж Нігерії опублікувала набір правил для цифрових активів, що свідчить про те, що найнаселеніша країна Африки намагається знайти золоту середину між повною забороною криптовалют та їхнім нерегульованим використанням.

Нагадаємо:

Головний регулятор Уолл-стріт - Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) - звинуватила найбільшу криптобіржу світу Binance та її гендиректора Чанпена Чжао в порушенні правил торгівлі цінними паперами.

Пізніше 7 червня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звернулась до федерального суду з проханням видати тимчасовий судовий наказ про заморожування американських активів найбільшої криптовалютної біржі Binance.

Інвестори вивели близько 790 млн дол з криптовалютної біржі Binance та її американської філії за останні 24 години після того, як провідний американський регулятор подав до суду на обидві біржі.