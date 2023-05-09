Уряд розділив закупівлі для армії на дві групи: одна з них буде закритою

Кабінет міністрів на час воєнного стану розділив закупівлі для армії на дві групи, одна з них залишиться закритою.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Перша група включатиме закупівлі зброї, техніки та іншої продукції оборонного призначення. Інформація про ці закупівлі залищиться закритою.

Друга, зокрема, включатиме закупівлі продуктів харчування для Збройних Сил.

"Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок", - анонсував глава уряду.

Також в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи.

Нагадуємо:

У системі Prozorro з 23 квітня запрацювала нова функція – відображення інформації про незбройні оборонні закупівлі.

Раніше Zn.ua з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів повідомило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Міноборони назвало цю інформацію брехнею та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ.

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував раніше оприлюднену в ЗМІ інформацію про закупівлі продуктів для потреб армії за цінами в 2-3 рази вищими, ніж у роздрібних мережах, – в ціну входять не лише продукти, а й послуги з їх доставки та приготування їжі, а стосовно ціни яєць – в документі припустились технічної помилки.