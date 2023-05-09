Мін’юст готує апеляцію на відмову суду в конфіскації частини активів Сальдо

Міністерство юстиції готує апеляцію на рішення ВАКС про відмову у конфіскації майна колаборанта Володимира Сальдо, яким він володіє опосередковано через доньку Ірину.

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

"Судом відмовлено у стягненні майна, яким - на думку Мін’юсту - Володимир Сальдо володіє опосередковано, через доньку Сальдо Ірину Володимирівну, а саме 55,56% частки статутного капіталу ТОВ "БЕБКО-АВТО" (код ЄДРПОУ: 38390892) та 40% частки статутного капіталу ТОВ "КОНКА" (код ЄДРПОУ: 32480173).

Мін’юст готує апеляцію на рішення", - йдеться у позиції міністерства.

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та ухвалив рішення конфіскувати частину активів колаборанта Володимира Сальдо, який очолив окупаційну адміністрацію Херсона.

У вересні у Житомирській області накладено арешт на активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина колаборанта Володимира Сальдо.

Президент України у жовтні торік підписав укази про запровадження санкцій проти Російської Федерації, під які потрапили майже 4000 осіб і компаній. Зокрема, до переліку увійшли представники окупаційних адміністрацій: Кирило Стремоусов, Володимир Сальдо, Володимир Рогов, Костянтин Іващенко тощо.

Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 рік (три каденції), нардепом від "Партії регіонів" у Верховній Раді 7 скликання.

Економічна правда