ВАКС конфіскував активи колаборанта Сальдо, але не всі
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та ухвалив рішення конфіскувати частину активів колаборанта Володимира Сальдо, який очолив окупаційну адміністрацію Херсона.
Про це йдеться у рішенні суддів ВАКС, оголошеному вранці у вівторок, Transparency International Україна.
Проти Сальдо було відкрите кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, що обтяжує покарання.
Третіми сторонами у справі є дружина та донька колаборанта, Віталій Сіньков та чотири юрособи: ТОВ "БЕБКО-АВТО"; ТОВ "КОНКА", ПАТ "КАШТАН"; ПАТ "ДЕЛЬТА-СЕРВІС".
Так, за рішенням суду, під конфіскацію потрапили такі активи:
- 5 земельних ділянок в Херсоні;
- 4 нежитлові приміщення в Херсоні й Криму;
- 2 будинки в Херсоні;
- 3 квартири в Криму, Одесі та Херсоні;
- автівка Volvo 2020 року випуску;
- 99,86% акцій ПАТ "КАШТАН", яке зареєстровано в Коростишівському районі на Житомирщині. Компанія спеціалізується на видобуванні декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Серед засновників – дружина Сальда, Любов. Статутний капітал становить 370 тис грн.
- 30% акцій ПАТ "ДЕЛЬТА-СЕРВІС" – транспортна компанія, зареєстрована у Херсоні. Її статутний капітал становить 7 млн грн, а кінцевими бенефіціарами є Любов Сальдо, Леонід Гірін та турецька компанія АЙКУТ КЕТЕНСІОГЛУ.
Водночас ВАКС не задовольнив позов Мін’юсту в частині стягнення в дохід державі активів, пов’язаних з донькою колаборанта Іриною Сальдо.
Йдеться про такі активи:
- ТОВ "БЕБКО-АВТО" зареєстрована у Херсоні зі статутним капіталом у 1,8 млн грн. Мережа автосалонів є дилером з продажу та ремонту автомобілів Volvo. Серед кінцевих бенефіціарів компанії - донька колаборанта Ірина Сальдо, Вячеслав Бебко та Антон Кушнір.
- ТОВ "КОНКА" – також херсонська компанія, яка займається організацією дозвілля. Серед засновників компанії - та ж Ірина Сальдо, а також Олександр Больбот, Володимир Дидін та Ганна Кліментенко. Розмір статутного капіталу підприємства - 18 500 грн, а дохід за 2020 рік становив 707 тис грн.
"Мін’юсту очевидно не вдалось довести зв’язок між цими активами, які належать доньці Сальдо та його партнеру й самим гауляйтером Херсона", – зазначили у TI Україна.
Апеляція може бути подана протягом 5 днів з дня проголошення рішення, повний текст рішення буде складено 9 травня.
Нагадуємо:
У вересні у Житомирській області накладено арешт на активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина колаборанта Володимира Сальдо.
Президент України у жовтні торік підписав укази про запровадження санкцій проти Російської Федерації, під які потрапили майже 4000 осіб і компаній. Зокрема, до переліку увійшли представники окупаційних адміністрацій: Кирило Стремоусов, Володимир Сальдо, Володимир Рогов, Костянтин Іващенко тощо.
Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 рік (три каденції), нардепом від "Партії регіонів" у Верховній Раді 7 скликання.