Попит на нові електромобілі зменшився на 14%: топ-5 моделей квітня

У квітні український автопарк поповнили 2128 автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV): з них нових - 453 од., вживаних - 1675 од.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

Відносно березневого результату, кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 12%.

"Причому загальний ріст в електричному сегменті авторинку відбувся завдяки імпортованому секонд-хенду (+21% до березня), попит на нові електромобілі зменшився на 14%", - йдеться у повідомленні.

Так, частка нових машин в квітневих реєстраціях BEV становила 21% проти 28% у березні.

Найпопулярнішим новим електромобілем на ринку у квітні був Volkswagen ID.4 - 129 од. Далі йде DongFeng/Honda M-NV - 53 од. Замикає топ-3 Volkswagen ID.6 - 36 од.

Також у топ-5 MG4 EV - 26 од., та Honda e - 23 од.

Серед вперше зареєстрованих у квітні вживаних електромобілів лідером був Nissan Leaf - 366 од. На другому місці - Tesla Model 3 (156 од). Замикає топ-3 Volkswagen e-Golf - 145 од.

Також у топ-5 Renault Zoe - 113 од. та Volkswagen ID.4 - 111 од.

"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 24% нові та 76% б/в", - резюмували в асоціації.

Нагадаємо:

Упродовж 1 кварталу 2023 року в Україні зареєстрували 11,2 тис нових легкових авто - це на 0,05% більше, ніж торік.

Станом на початок 2023 року середній вік автомобілів в Україні становить 23,2 роки, за минулий рік він збільшився на 6 місяців.

Економічна правда