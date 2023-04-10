В Україні збільшився попит на нові легкові авто – асоціація

Упродовж 1 кварталу 2023 року в Україні зареєстрували 11,2 тис нових легкових авто - це на 0,05% більше, ніж торік.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що у поповненні українського парку легковиків нові авто в цьому році охопили частку 22%, проти 14% у 1 кварталі 2022 року.

При цьому відбулись суттєві зміни у рейтингу марок.

"Якщо у 1 кв. 2022 р. лідерська позиція належала Renault, то в цьому році першість за Toyota, яка на чверть додала у продажах.

Renault спустилась на одну сходинку рейтингу з втратою у продажах - 36%", - йдеться у повідомленні.

Водночас вибули з першої десятки такі марки - Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot.

Натомість покращили свої позиції та увійшли до топ-10 BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

Нагадаємо:

У березні українці придбали та зареєстрували 4511 нових легкових авто, що у 8 разів більше, ніж в аналогічний період у 2022 році.

У березні український автопарк поповнили 1908 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) - порівняно з лютим кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась на 13%.

Економічна правда