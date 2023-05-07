Середній вік авто в Україні за 2022 рік зріс ще на пів року

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Станом на початок 2023 року середній вік автомобілів в Україні становить 23,2 роки, за минулий рік він збільшився на 6 місяців.

Про це повідомляє finance.ua.

Згідно з оцінками експертів, тільки за 2022 рік цей показник зріс ще на пів року. Така тенденція є небезпечною, оскільки може призвести до перетворення України на кладовище автомотлоху.

Натомість набагато краща ситуація наразі серед електроавтомобілів.

"Їх почали масово випускати лише 10-12 років тому, тому їх парк в Україні майже в 4 рази молодший за парк авто з ДВЗ", – йдеться в повідомленні.

Відповідно середній вік електромобілів станом на квітень 2023 року становить 6,15 роки, при більшому за 50 тис. парку електроавто.

Зазначається, що у квітні цього року українці придбали 93,5 тис. вживаних автомобілів. Це на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року.

Найбільший попит спостерігається серед вживаних авто з-за кордону вартістю 1-2 тисячі доларів. За останні пів року таких авто було близько 30% від загальної кількості ввезених.

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Нагадаємо:

У 2022 році українці придбали 37,9 тисяч нових авто – цей показник став мінімальним з початку століття.





