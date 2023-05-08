Всі розділи
Укр / Рус

Апеляційна палата ВАКС залишила Насірова під вартою і не змінила заставу

Понеділок, 8 травня 2023, 17:29 - Олексій Павлиш

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди від власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.

Про це повідомляє пресслужба Апеляційної палати ВАКС.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 8 травня 2023 року розглянула апеляційні скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 7 квітня 2023 року про продовження строку тримання під вартою колишнього голови ДФС України з альтернативою внесення понад 523 млн грн застави.

За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС - без змін", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадуємо:

НАБУ і САП завершили досудове розслідування за підозрою власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.

Повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу Ukrlandfarming Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Повідомлялось, що колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

Згодом повідомлялось, що апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 523,2 млн грн застави для колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Економічна правда

суд Насіров корупція хабар Бахматюк
Матеріали за темою
Суд знову арештував активи "Укрнафтобуріння" Коломойського та партнерів 4 травня 2023, 16:32
Постачали продукцію російськиму ВПК: на Кіровоградщині викрили фабрику, яка працювала на ворога 3 травня 2023, 16:05
Німецькі виробники посперечались щодо прав на танк Leopard 2: питання вирішили до суду 2 травня 2023, 16:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті