Апеляційна палата ВАКС залишила Насірова під вартою і не змінила заставу

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди від власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.

Про це повідомляє пресслужба Апеляційної палати ВАКС.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 8 травня 2023 року розглянула апеляційні скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 7 квітня 2023 року про продовження строку тримання під вартою колишнього голови ДФС України з альтернативою внесення понад 523 млн грн застави.

За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС - без змін", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадуємо:

НАБУ і САП завершили досудове розслідування за підозрою власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.

Повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу Ukrlandfarming Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Повідомлялось, що колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

Згодом повідомлялось, що апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 523,2 млн грн застави для колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Економічна правда