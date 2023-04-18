Хабар Насірову: НАБУ і САП завершили слідство у справі Бахматюка

НАБУ і САП завершили досудове розслідування за підозрою власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.

"Слідство встановило факти надання власником агрохолдингу голові ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол США за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд грн ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 рр.

"Плату за послуги", яка в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, власник агрохолдингу перераховував на рахунки підконтрольних голові ДФС та його близьких осіб іноземних компаній.

Голова ДФС у свою чергу пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право", - заявили в НАБУ.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно власника одного з агрохолдингів, який у власних інтересах надав неправомірну вигоду у розмірі 722 млн грн колишньому голові ДФС України та його раднику (ч. 4 ст. 369 КК України).

На сьогодні детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення", - додали в САП.

Нагадуємо:

Повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу Ukrlandfarming Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

Згодом повідомлялось, що апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 523,2 млн грн застави для колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Економічна правда