У квітні українці придбали найбільшу в цьому році кількість вживаних іномарок – асоціація

У квітні український автопарк поповнили 15,3 тис ввезених з-за кордону легкових авто - це майже на 8% більше, ніж у березні.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

При цьому найбільша частка в цьому сегменті належить бензиновим авто - 45%.

Далі йдуть: дизельні авто - 36%, електромобілі - 11%, авто з ГБО - 5%, гібриди - 3%.

Зазначається, що середній вік вживаних авто, що у квітні перейшли на українські номери, - 11 років.

В асоціації розповіли, що найпопулярнішим автомобілем серед ввезеного секонд-хенду залишається Renault Megane - у квітні на українські номери перейшли 1273 авто цієї моделі.

Далі йде Volkswagen Golf - 1180 шт. Замикає топ-3 Skoda Octavia - 794 шт.

Також у топ-5 Volkswagen Passat (694 шт.) та Ford Focus (377 шт.).

Крім цього, у топ-10 місяця увійшли: Nissan Leaf - 366 од.; Nissan Qashqai - 337 од.; VW Touran - 320 од.; Skoda Fabia - 277 од.; Audi A4 - 270 од.

"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали 54,5 тис уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період", - резюмували в асоціації.

Нагадаємо:

Упродовж 1 кварталу 2023 року в Україні зареєстрували 11,2 тис нових легкових авто - це на 0,05% більше, ніж торік.

Станом на початок 2023 року середній вік автомобілів в Україні становить 23,2 роки, за минулий рік він збільшився на 6 місяців.

Економічна правда