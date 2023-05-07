Російський ГАЗ вимагає від Volkswagen понад 200 мільйонів доларів

Російський автовиробник ГАЗ подав вже третій позов на суму близько 200,5 млн доларів проти Volkswagen, заявивши, що німецький автоконцерн своїм виходом з РФ поставив під загрозу його інтереси.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі деталі позову, який поданий до Нижньогородського обласного арбітражного суду, не були опубліковані.

Раніше цього року ГАЗ подав два позови проти німецького автовиробника, вимагаючи відшкодування збитків на загальну суму близько 545 млн доларів, заявивши, що кроки VW щодо виходу з російського ринку поставили під загрозу його інтереси.

Зазначається, що Volkswagen готується до продажу своїх російських активів, включаючи свій флагманський завод у місті Калуга з річною виробничою потужністю 225 000 автомобілів, але рішення ще не прийнято і очікується схвалення російського уряду.

Нагадаємо:

Російський суд у понеділок, 20 березня, заморозив усі активи Volkswagen у РФ, що стало останньою перешкодою для річних зусиль німецького автовиробника зі згортання своєї діяльності в Росії.

Урядова комісія РФ з контролю за здійсненням іноземних інвестицій схвалила продаж заводу Volkswagen під Калугою місцевому автодилерському холдингу "Авілон".

Volkswagen Group Rus припинить виробництво у Нижньому Новгороді в Росії та ліквідує виробництво, водночас другий завод групи надалі перебуватиме у простої.