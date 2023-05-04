Фонд держмайна втретє спробує продати завод "Електронмаш" у Києві

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Фонд держмайна втретє спробує продати на приватизаційному аукціоні завод "Електронмаш" у Києві. Аукціон заплановано на 29 травня, стартова ціна - 61,3 млн грн (без урахування ПДВ).

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Електронмаш" був одним з найпотужніших підприємств із виготовлення електронно-обчислювальних машин в СРСР – тут працювало близько 10 000 тисяч людей.

Після переходу до ринкової економіки завод не зміг пристосуватися до конкуренції та повільно перетворювався на руїни", - йдеться у повідомленні.

У Фонді підкреслили, що підприємство має прострочену кредиторську заборгованість майже 21,4 млн грн. Останніми роками показувало суттєві збитки. Так, у 2022 році "Електронмаш" отримав 8,2 млн грн збитку, у 2021 році - 24 млн грн, у 2020-му - 10,9 млн грн.

При цьому на підприємстві скорочується кількість працівників. Якщо в 2020 році на "Електронмаші" працювали 175 співробітників, то в 2021 році вже 149, а в 2022 році - 127.

"В столиці на території "Електронмашу" розташовані 36 об'єктів нерухомості. Серед них цехи та адмінбудівлі. На балансі "Електронмашу" 31 транспортний засіб та база відпочинку у селі Соколівка Чернігівської області", - додали у ФДМУ.

У Фонді також заявили, що попередні два аукціони з продажу "Електронмашу" могли принесли в бюджет 970 млн грн та 430 млн грн, проте "недобросовісні інвестори не завершили покупку у встановлений термін".

Економічна правда