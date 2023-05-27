НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.

Про це повідомляє Енергореформа з посиланням на лист в Міненерго за підписом в.о. голови регулятора Руслана Кайдаша.

"НКРЕКП надає пропозиції щодо внесення змін до положення про покладення спецобов'язків із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО) з 1 червня 2023 року із впровадженням першого етапу коригування цін на електроенергію із застосуванням єдиної ціни без диверсифікації за обсягами споживання на рівні 2,88 з ПДВ", – йдеться у листі.

Також в НКРЕКП додають, що підвищення тарифу дозволить покращити фінансові показники НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго", які є основними виконавцями ПСО, коштом яких покривається різниця в ринковій ціні е/е, що становить зараз приблизно 6 грн/кВт-год, та тарифами для населення, зазначає Енергореформа.

Водночас підкреслюється, що єдиним дієвим способом стабілізації механізму ПСО залишається поступове приведення цін до ринкового рівня.

НКРЕКП вказала, що стосовно зазначених пропозицій про внесення змін до положення про ПСО з 1 червня 2023 року проведено консультації з Секретаріатом Енергетичного співтовариства.

Енергореформа з посилання на джерела в уряді додає, що Кабмін буде розглядати цю пропозицію, і найімовірніше, підтримає її, на своєму засіданні найближчим часом.

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Нагадаємо:

​​Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 24 березня, продовжив спеціальний період з пільговими цінами на електроенергію (ПСО).

Економічна правда.