Російські активи Decathlon можуть придбати покупці російських магазинів Reebok і Zara

Турецька FLO Retailing і ліванська Azadea Group ведуть переговори про купівлю активів французької мережі Decathlon в Росії.

Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на джерела.

За даними видання, зазначені компанії можуть купити магазини і перезапустити їх за моделлю франчайзингу. FLO Retailing раніше купила російський бізнес мережі Reebok. Власник Azadea Group - компанія Daher Group - раніше придбала російський бізнес іспанської Inditex (магазини Zara, Bershka, Pull & Bear).

Переговори тривають із сім'єю Мюльє, яка володіє холдингом, до якого, крім Decathlon, входять Leroy Merlin і Auchan.

За словами співрозмовників газети, якщо угода відбудеться, то не раніше осені. Одне з джерел розповіло, що дивитися активи Decathlon також приїжджали "близькосхідні франчайзі компанії", не уточнивши, які саме.

Зазначається, що FLO Retailing і Azadea Group розглядають два варіанти угоди: купити всю мережу і перезапустити магазини за моделлю франчайзингу або зробити те ж саме, але із закриттям кількох точок.

Сума угоди невідома.

Decathlon - найбільший у світі виробник і продавець спорттоварів.

Компанія призупинила роботу 57 магазинів у РФ у березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну та санкцій проти РФ.

Нагадуємо:

Французька мережа магазинів Decathlon знайшла покупця на частину своїх магазинів у Росії. Хто буде покупцем, невідомо.

Французька мережа спортивних магазинів Decathlon заявила, що продає свої російські активи.

Французька мережа спортивних товарів Decathlon з 27 червня 2022 року призупинила діяльність в РФ: будуть закриті як магазини, так і продаж на сайті.

У березні Decathlon повідомила про тимчасове призупинення діяльності на території РФ: компанія обіцяла продовжити підтримувати 2500 працівників у Росії.

Економічна правда