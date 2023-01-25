Всі розділи
Укр / Рус

Мережа Decathlon продає всі активи в Росії

Середа, 25 січня 2023, 12:18 - Анастасія Жарикова
 
getty images

Французька мережа спортивних магазинів Decathlon продає свої російські активи.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ" з посиланням на РБК.

За інформацією трьох джерел, Decathlon розраховує продати повністю весь бізнес.

За словами ще одного джерела, ритейлер готовий окремо продати нерухомість, яка йому належить.

Загалом у Росії налічувалося 57 магазинів Decathlon, усі вони закриті.

Нагадуємо:

Французька мережа спортивних товарів Decathlon з 27 червня призупиняє діяльність в РФ: будуть закриті як магазини, так і продаж на сайті.

У березні Decathlon повідомила про тимчасове призупинення діяльності на території РФ: компанія обіцяла продовжити підтримувати 2500 працівників у Росії.

Росія бізнес війна
Матеріали за темою
Російський "Газпромбанк" не буде здійснювати перекази у доларах США: причина 24 січня 2023, 18:55
Повністю вийшли з РФ лише 6% іноземних компаній, 40% – навіть не збираються – KSE 24 січня 2023, 18:21
"Норнікель" підсанкційного російського олігарха Потаніна скоротить виробництво 24 січня 2023, 17:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті