Мережа Decathlon продає всі активи в Росії
Середа, 25 січня 2023, 12:18 -
Французька мережа спортивних магазинів Decathlon продає свої російські активи.
Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ" з посиланням на РБК.
За інформацією трьох джерел, Decathlon розраховує продати повністю весь бізнес.
За словами ще одного джерела, ритейлер готовий окремо продати нерухомість, яка йому належить.
Загалом у Росії налічувалося 57 магазинів Decathlon, усі вони закриті.
Нагадуємо:
Французька мережа спортивних товарів Decathlon з 27 червня призупиняє діяльність в РФ: будуть закриті як магазини, так і продаж на сайті.
У березні Decathlon повідомила про тимчасове призупинення діяльності на території РФ: компанія обіцяла продовжити підтримувати 2500 працівників у Росії.