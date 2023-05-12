Французька мережа Decathlon знайшла покупця на п'ять магазинів у Росії – ЗМІ

Французька мережа магазинів Decathlon знайшла покупця на частину своїх магазинів у Росії. Хто буде покупцем, невідомо.

Про це пишуть "Известия" з посиланнням на Мінпромторг РФ.

Компанія вже отримала схвалення урядової комісії РФ з контролю за здійсненням іноземних інвестицій на продаж кількох точок. Йдеться про п'ять об'єктів у регіонах, уточнило джерело, знайоме із ситуацією, додає видання.

Площі розташовані в різних регіонах, вони не вважаються стратегічними для компанії, зауважили у відомстві.

При цьому паралельно компанія розширює свій пул нерухомості у РФ. Наприклад, у 2022 році мережа придбала два майданчики у великих містах, розповів співрозмовник видання. Це сталося вже після того, як компанія зупинила постачання товарів у РФ, а потім і роботу магазинів.

Джерело "Известий" на ринку, знайоме з деталями угоди, пояснило, що йдеться про продаж п'яти магазинів у деяких суб'єктах. Судячи з усього, ці точки були менш прибутковими порівняно з іншими.

"Водночас мережа нарощує присутність у великих областях, наприклад, торік ритейлер завершив операцію і купив два майданчики. На ці магазини комісія також видавала дозвіл", - додав співрозмовник.

Нагадуємо:

Французька мережа спортивних магазинів Decathlon заявила, що продає свої російські активи.

Французька мережа спортивних товарів Decathlon з 27 червня 2022 року призупинила діяльність в РФ: будуть закриті як магазини, так і продаж на сайті.

У березні Decathlon повідомила про тимчасове призупинення діяльності на території РФ: компанія обіцяла продовжити підтримувати 2500 працівників у Росії.

Економічна правда