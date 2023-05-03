Офіційно: екскерівник Mastercard став новим президентом Світового банку

Аджай Банга Reuters

Виконавчі директори Світового банку 3 травня офіційно обрали колишнього головного виконавчого директора Mastercard Аджая Бангу новим, 14-м президентом Світового банку.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі Світового банку.

Бангу обрали на п'ятирічний термін, який розпочнеться 2 червня 2023 року.

"Аджай Банга донедавна обіймав посаду заступника голови правління компанії General Atlantic. До цього він був президентом і головним виконавчим директором Mastercard.

Під його керівництвом Mastercard запустила Центр інклюзивного зростання, який сприяє справедливому та сталому економічному зростанню та фінансовій інклюзії в усьому світі. Був почесним головою Міжнародної торгової палати, обіймав цю посаду у 2020-2022 роках", - йдеться у повідомленні.

"Рада директорів сподівається на співпрацю з паном Бангою в рамках процесу еволюції Групи Світового банку, який обговорювався на Весняних зборах у квітні 2023 року, а також щодо всіх амбіцій та зусиль Групи Світового банку, спрямованих на розв'язання найскладніших проблем розвитку, з якими стикаються країни, що розвиваються", - додали у фінустанові.

Як пише Reuters, від Банги очікують реформування Світового банку для подолання кліматичних змін та інших глобальних криз.

63-річний Банга був номінований на цю посаду президентом США Джо Байденом наприкінці лютого і був єдиним претендентом на заміну голови Світового банку Девіда Малпасса, економіста і колишнього чиновника Міністерства фінансів США за часів адміністрації Трампа, який йде з посади.

Одне з джерел Reuters повідомило, що за останні тижні Банга справив на акціонерів Світового банку враження "справжнього творця змін", який допоможе прискорити реформи.

Світовий банк з моменту його заснування наприкінці Другої світової війни очолював американець, а Міжнародний валютний фонд - європеєць. Банга, який народився в Індії і провів там свою ранню кар'єру, є громадянином США з 2007 року.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден підтримав кандидатуру Аджая Банги, який до 2021 року був гендиректором Mastercard, на посаду президента Світового банку.

Президент Світового банку Девід Малпас достроково піде зі своєї посади після тривалої критики щодо реакції Світового банку на зміну клімату під його керівництвом.

Економічна правда