США висунули кандидатуру екскерівника Mastercard на посаду президента Світового банку
Президент США Джо Байден підтримав кандидатуру Аджая Банги, який до 2021 року був гендиректором Mastercard, на посаду президента Світового банку.
Про це пише Financial Times.
Аджай Банга є віце-головою американської групи приватних інвесторів General Atlantic і обіймав посаду генерального директора Mastercard до кінця 2020 року.
"Висунення Банги через тиждень після того, як чинний президент Девід Малпасс раптово подав у відставку, відбулося в той час, коли США та інші країни-акціонери прагнуть розширити сферу діяльності банку в галузі розвитку, включивши в неї боротьбу з глобальним потеплінням.
Байден сказав, що Банга добре розуміє виклики, з якими стикаються країни, що розвиваються, і має "критичний досвід" у мобілізації приватних коштів для "вирішення найнагальніших проблем сучасності, включаючи зміну клімату", - пише газета.
Хоча США, найбільший акціонер банку, традиційно обирає президента Світового банку, він потребує підтримки інших країн-членів. Китай, Японія, Німеччина, Франція та Велика Британія також є великими акціонерами.
Номінація 63-річного Банги, який одного разу назвав себе "повністю зробленим в Індії", може допомогти здобути підтримку країн, що розвиваються, деякі з яких незадоволені зміщенням фокусу банку з бідності на зміну клімату.
Банга став фаворитом на посаду голови Світового банку лише через кілька годин після того, як у середу правління установи заявило, що "всіляко заохочуватиме" жінок-кандидатів, зазначає FT.
Очікується, що міністри фінансів G20 обговорять майбутнє банку на зустрічі в Бенгалуру в п'ятницю, а прийом кандидатур завершиться до 29 березня.
Нагадаємо:
Президент Світового банку Девід Малпас достроково піде зі своєї посади після тривалої критики щодо реакції Світового банку на зміну клімату під його керівництвом.
Економічна правда