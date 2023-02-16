Президент Світового банку Малпас достроково йде з посади після критики

Президент Світового банку Девід Малпас достроково піде зі своєї посади після тривалої критики щодо реакції Світового банку на зміну клімату під його керівництвом.

Про це повідомляє Financial Times.

У середу банк опублікував заяву про те, що Малпасс, призначений експрезидентом США Дональдом Трампом, повідомив правлінню про своє рішення піти у відставку після чотирьох років роботи.

"Для мене було величезною честю і привілеєм бути президентом провідної світової установи розвитку разом з такою кількістю талановитих і виняткових людей", – сказав Малпасс у своїй заяві.

У внутрішньому електронному листі співробітникам він зазначив, що хоча він планує піти у відставку до кінця червня цьогоріч, що збігається із закінченням фінансового року банку, такий часовий проміжок "дасть хорошу можливість для плавної зміни керівництва".

США та інші великі акціонери Світового банку протягом останнього року вимагали від установи активізувати зусилля з подолання глобальних викликів, зокрема щодо зміну клімату, на ряду зголовною метою – боротьбою з глобальною бідністю.

Цей тиск посилився після того, як на конференції у вересні Малпасс відмовився відповісти, чи вірить він в антропогенну зміну клімату, попри повтори запитання. Згодом він заявив, що його неправильно зрозуміли.

Минулого тижня міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала керівництво банку "швидко" провести реформи, щоб вивільнити більше грошей на боротьбу зі зміною клімату.

США є найбільшим акціонером Світового банку і традиційно призначає його президента.