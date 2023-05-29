Новини 29 травня: Рада скасовує "спрощенку 2%", Росія розширює воєнні заводи

Про скасування "спрощенки 2%". Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП – ставку єдиного податку 2%.

Про Росію. За рік російські заводи наростили виробництво товарів подвійного призначення та розширили заводи з виробництва озброєння.

Про ліру. Турецька ліра ослабла після того, як Реджеп Таїп Ердоган виграв другий тур президентських виборів у неділю, продовживши свій термін перебування на посаді.

Про банк Фрідмана. Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт, який дозволяє НБУ націоналізувати банк Sense (Альфа).

Про США. Президент США Джо Байден заявив, що остаточна угода про підвищення стелі держборгу готова до передачі в Конгрес для голосування.

Ексклюзив ЕП

Російський ВПК нарощує оберти. Звідки гроші та хто допомагає РФ будувати ракети?

Щоб завадити агресору, треба сильніше вдарити по доходах та обрізати "руку допомоги" від дружніх до РФ країн та компаній, яких досі чимало в ЄС та США. Завдяки чому російський ВПК нарощує потужності?