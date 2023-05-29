Санкцій недостатньо: Росія за рік наростила випуск продукції для військових

За рік російські заводи наростили виробництво товарів подвійного призначення та розширили заводи з виробництва озброєння.

Про це йдеться в матеріалі ЕП.

В першому кварталі 2023 року виробництво в Росії біноклів, монокулярів та інших оптичних приладів зросло на 73% від аналогічних показників минулого року. На 40-110% також зросло виробництво радіолокаційної, радіонавігаційної продукції, апаратури дистанційного керування, комп’ютерів, електродвигунів, генераторів, акумуляторів, спеціального одягу та взуття.

Це може свідчити як про заміщення продукції, яка раніше імпортувалась із західних країн, так і про збільшення виробництва для армії.

Про зростання військового виробництва свідчать й інші опосередковані показники. Наприклад, завод з виробництва безпілотників у Дубне перейшов на роботу в три зміни. А "Смоленский авиационный завод", який виробляє крилаті ракети, планує збільшити кількість співробітників з 2000 до 4300.

У статті йдеться, що західні санкції поки що не завадили Росії нарощувати витрати на війну, а ембарго на електронні компоненти залишається недосконалим.

Детальніше про життя російської військової промисловості під санкціями читайте у матеріалі: Російський ВПК нарощує оберти. Звідки гроші та хто допомагає РФ будувати ракети?