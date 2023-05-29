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У США досягли остаточної угоди для уникнення дефолту: має затвердити Конгрес

Понеділок, 29 травня 2023, 09:00 - Олексій Павлиш

Президент США Джо Байден заявив, що остаточна угода про підвищення стелі держборгу готова до передачі в Конгрес для голосування.

Про це пишуть Reuters та AP.

"Це хороша новина для американського народу", - сказав Байден журналістам у Білому домі після телефонної розмови зі спікером Палати представників республіканець Конгресу Кевіном Маккарті.

"Вона знімає загрозу катастрофічного дефолту з порядку денного, захищає наше важко зароблене та історичне економічне відновлення", - додав Байден.

Угода, якщо її буде схвалено, запобігатиме дефолту уряду США за борговими зобов'язаннями і буде укладена після тижнів гарячих переговорів між Байденом і республіканцями в Палаті представників Конгресу.

Вона все ще має пройти через Конгрес, де є значні розбіжності, до 5 червня, нагадує агентство.

"Я наполегливо закликаю обидві палати ухвалити цю угоду", - сказав президент США, додавши, що він очікує, що Маккарті матиме необхідну кількість голосів для ухвалення угоди.

Угода викликала критику з боку жорстких республіканців і прогресивних демократів, але Байден і Маккарті розраховують на достатню кількість голосів з обох сторін.

Раніше в неділю Маккарті прогнозував, що матиме підтримку більшості своїх колег-республіканців, а лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що очікує на підтримку демократів.

Угода призупиняє ліміт боргу до 1 січня 2025 року, обмежує витрати в бюджетах на 2024 і 2025 роки, повертає невикористані кошти на боротьбу з COVID, прискорює процес отримання дозволів для деяких енергетичних проєктів і включає додаткові вимоги до програм продовольчої допомоги для бідних американців.

Законопроєкт на 99 сторінках передбачає виділення понад 886 мільярдів доларів на безпеку у 2024 фінансовому році та понад 703 мільярди доларів на видатки, не пов'язані з безпекою, на той самий рік, не враховуючи деяких коригувань. Він також передбачає збільшення витрат на безпеку на 1% у 2025 фінансовому році.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл привітав угоду і закликав Сенат діяти швидко, щоб ухвалити її без зайвих затримок після того, як вона пройде через Палату представників.

Агентство AP очікує, що голосування щодо підготовленого законопроєкту може відбутися в Палаті представників уже 31 травня, а в Сенаті - наступного тижня.

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Нагадаємо:

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників республіканець Конгресу Кевін Маккарті досягли попередньої домовленості про припинення дії стелі державного боргу в 31,4 трильйона доларів. 

Міністр фінансів США Джанет Йеллен встановила крайній термін для підвищення ліміту державного боргу на 5 червня, заявивши, що уряд оголосить дефолт, якщо Конгрес не підвищить стелю держборгу до 31,4 трильйона доларів.

Економічна правда

США держборг
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