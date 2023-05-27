Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ

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Попри заяви РФ щодо готовності продовжити дію зернової угоди, її повноцінну реалізацію досі не вдалося забезпечити.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ООН і Туреччина "тісно співпрацюють з іншими сторонами з метою відновлення повноцінної роботи … та усунення всіх перешкод, які заважають операціям і обмежують сферу дії угоди"

Раніше Україна звинуватила РФ в тому, що вона фактично викреслила порт "Південний" з зернової угоди, оскільки з 29 квітня жодному судну не було дозволено заходити в порт.

Натомість РФ поскаржилася, що не може експортувати аміак трубопроводом до порту "Південний" відповідно до угоди. В ООН заявили, що зернова угода також передбачає експорт добрив, в тому числі аміаку, але "поки що такого експорту не було".

Додається, що станом на п’ятницю, 26 травня, 54 судна очікують на перехід до українських портів. З них 11 заявок були передані для реєстрації.

У повідомленні також йдеться, що середня кількість щоденних перевірок на в'їзді та виїзді в травні знизилася до 3,2 - найнижчого рівня з моменту старту угоди у серпні.

Нині Росія намагається реалізувати дві свої вимоги, пояснюється в публікації. По-перше, вона прагне запустити роботу трубопроводу з транспортування аміаку до українського порту "Південний" для подальшого експорту на світові ринки. По-друге, вимагає під’єднати до міжнародної платіжної мережі SWIFT "Россельхозбанк", відключений від неї в рамках санкцій.

Нагадаємо:

Росія погодилась відновити вхідні інспекції суден, які прямують в два з трьох портів, на які поширюється чорноморська "зернова ініціатива".

Віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня.

У "зерновій угоді" не передбачено задоволення будь-яких потреб РФ, а ініційовані Росією питання роботи аміакопроводу та зняття санкцій із російських банків наразі дискутуються окремо.

Економічна правда.