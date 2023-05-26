Апеляція ВАКС підтримала заочний арешт для Бахматюка

Апеляційна палата ВАКС підтримала зачоне тримання під вартою для власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі щодо хабаря у 722 млн грн, який Бахматюк нібито надав екскерівнику ДФС Насірову та його раднику.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Таке рішення ухвалила колегія суддів АП ВАКС у складі Сергія Боднара, Ігоря Панаіда та Віктора Панкулича.

Раніше суд також надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Бахматюка. Ці рішення допоможуть заочно завершити слідство у справі і направити її до суду", - заявили у ЦПК.

Також зазначається, що остаточне рішення про обрання заочної варти відкриває шлях для оголошення Бахматюка в міжнародний розшук для його затримання та арешту з метою екстрадиції.

Для цього в базі даних Інтерполу ще повинні опублікувати так звану "червону картку" ("red notice"). Завдяки цьому особу можуть затримати під час проходження прикордонного контролю у будь-якому пункті пропуску країни-учасниці, пояснили в ЦПК.

Нагадаємо:

Справу про 21 млн євро та 5,5 млн дол (загалом понад 722 млн грн) хабаря для ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника скерували до суду.

Повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу Ukrlandfarming Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

Згодом повідомлялось, що апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 523,2 млн грн застави для колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Економічна правда