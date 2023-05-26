У США наближаються до "боргової" угоди: що передбачає

Білий дім та партія Республіканців наближаються до угоди про підвищення стелі державного боргу та обмеження федеральних витрат на два роки.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питання.

За останні дні сторони зменшили розбіжності в переговорах, проте остаточної угоди ще не досягнуто. Сторони досі не домовилися про розмір верхнього ліміту.

Згідно з умовами нової угоди, витрати на оборону буде дозволено збільшити на 3% в наступному році відповідно до бюджетного запиту президента Джо Байдена.

Угода також включатиме заходи з модернізації національної електромережі для використання відновлюваних джерел енергії, що є ключовою кліматичною метою, а також прискорення видачі дозволів на будівництво трубопроводів та інших проєктів, пов'язаних з викопним паливом, які підтримує Республіканська партія.

Угода скоротить 10 млрд дол зі збільшення бюджету Служби внутрішніх доходів на 80 мільярдів доларів, яке Байден виграв у рамках свого закону про зниження інфляції.

Та угода, яка наразі формується, буде набагато більш обмеженою, ніж початкова пропозиція республіканців, які закликали до підвищення стелі держборгу до березня наступного року в обмін на 10 років обмеження видатків.

Якщо угода буде досягнута найближчим часом, то найімовірніше голосування в Палаті представників пройде у вівторок. Тоді Сенат повинен буде швидко провести голосування та відправити документ на стіл Байдену до 1 червня, коли у США можуть закінчитися гроші про функціонування та виплати боргів, що призведе до дефолту.

Член Палати представників Гаррет Грейвс, один з учасників переговорів, охарактеризував прогрес як "повільний". Він сказав, що Білий дім твердо відкидає вимоги республіканців додати критерії щодо роботи до критеріїв отримання права на Medicaid та інші програми соціального забезпечення.

Читайте більше у статті: Якщо завтра дефолт. Що буде, коли Штати перестануть платити за боргами

Нагадуємо:

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті не змогли досягти угоди в понеділок про те, як підвищити стелю держборгу США в 31,4 трильйона доларів всього за 10 днів до можливого дефолту.

Рейтингове агентство Fitch Ratings віднесло кредитний рейтинг США на рівні ААА до "негативного перегляду" на тлі політичної суперечки, яка перешкоджає угоді про підвищення стелі держборгу США.