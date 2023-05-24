Meta розпочала фінальний раунд звільнень

Материнська компанія Facebook - Meta Platforms - в середу почала проводити останній раунд звільнень, що складається з трьох частин, у рамках оголошеного в березні плану по скороченню 10 тис посад.

Про це пише Reuters із посиланням на ознайомлене джерело.

Раніше цього року Meta стала першою великою технологічною компанією, яка оголосила про другий раунд масових звільнень, після того, як восени вказала на двері більш ніж 11 тисячам співробітників.

Скорочення призвели до того, що чисельність персоналу компанії знизилася приблизно до середини 2021 року, після того, як з 2020 року її штат подвоївся.

"Кілька співробітників, які працюють у таких командах, як маркетинг, рекрутинг, інженерія та корпоративні комунікації, в середу вийшли на LinkedIn, щоб оголосити про своє звільнення.

У березні генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що основна частина звільнень в рамках другого раунду відбудеться в три "моменти" протягом декількох місяців, і переважно завершиться в травні. За його словами, деякі менші етапи можуть продовжитися і після цього", - пише агентство.

Загалом скорочення найбільше вдарили по неінженерних посадах, посилюючи першість тих, хто пише код у Meta. У березні Цукерберг пообіцяв "суттєво" реструктурувати бізнес-команди і повернутися до "більш оптимального співвідношення інженерів та інших ролей".

Навіть серед скорочень, спрямованих саме на технологічні команди, компанія найбільше скоротила неінженерні ролі, такі як дизайн контенту та дослідження користувацького досвіду.

Близько 4 000 співробітників втратили роботу в результаті квітневих звільнень.

У середу Meta заявила, що останні скорочення, ймовірно, торкнуться близько 490 співробітників її міжнародної штаб-квартири в Дубліні, або майже 20% її ірландської робочої сили.

Звільнення в Meta відбулися після кількох місяців уповільнення зростання доходів на тлі високої інфляції та відкату цифрової реклами після буму електронної комерції, спричиненого пандемією.

Компанія також вкладала мільярди доларів у свій підрозділ Reality Labs, орієнтований на метавсесвіт, який втратив 13,7 мільярда доларів у 2022 році, та проєкт з приведення своєї інфраструктури у відповідність до роботи штучного інтелекту.

Нагадаємо:

Материнська компанія Facebook - компанія Meta Platforms - розпочала другий раунд скорочень з 1 500 співробітників у сфері рекрутингу та HR.

Материнська компанія Facebook - Meta Platforms - заявила, що скоротить 10 тисяч робочих місць, ставши першою великою технологічною компанією, яка оголосила про другий раунд масових звільнень на тлі того, що галузь готується до глибокого економічного спаду.

Більше по цій темі в статті ЕП: Світові техногіганти продовжують масово звільняти людей. Що чекає на ІТ-фахівців з України?

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Економічна правда