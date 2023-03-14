Meta оголосила про другий раунд скорочень: звільнить ще 10 тисяч співробітників

Материнська компанія Facebook - Meta Platforms - заявила, що скоротить 10 тисяч робочих місць, ставши першою великою технологічною компанією, яка оголосила про другий раунд масових звільнень на тлі того, що галузь готується до глибокого економічного спаду.

Про це пише Reuters.

Акції Meta підскочили на 6% на цій новині. Широко очікуване скорочення робочих місць є частиною більш широкої реструктуризації, в рамках якої компанія також відмовиться від планів найму на 5 тис вакансій та скасує менш пріоритетні проєкти.

"Я думаю, що ми повинні підготуватися до того, що ця нова економічна реальність триватиме багато років", - сказав генеральний директор Марк Цукерберг у своєму зверненні до співробітників.

Побоювання економічного спаду через зростання процентних ставок спричинили низку масових скорочень робочих місць по всій корпоративній Америці: від банків з Уолл-стріт, таких як Goldman Sachs і Morgan Stanley, до великих технологічних фірм, включаючи Amazon і Microsoft.

Meta, яка вкладає мільярди доларів у створення футуристичного метапростору, бореться з постпандемічним спадом рекламних витрат з боку компаній, стурбованих економічними перспективами.

У відповідь Цукерберг пообіцяв перетворити 2023 рік на "Рік ефективності". Згідно з останнім кроком, Meta очікує, що витрати у 2023 році становитимуть від 86 до 92 мільярдів доларів, що нижче за попередній прогноз у 89-95 мільярдів доларів.

Цукерберг сказав, що Meta прибере кілька рівнів управління.

"Ми не розраховуємо на швидке зростання чисельності персоналу, тому має сенс повністю використовувати можливості кожного менеджера і максимально дефрагментувати рівні", - сказав він.

Рішення Meta про скорочення 11 тис співробітників у листопаді стало першим масовим звільненням за 18-річну історію компанії. Станом на кінець 2022 року кількість працівників компанії становила 86 482 особи, що на 20% більше, ніж рік тому.

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Економічна правда